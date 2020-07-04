Fenerbahçe Göztepe CANLI anlatım izle | Maçı beIN SPORTS naklen yayınlıyor

Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında FENERBAHÇE evinde İzmir temsilcisi GÖZTEPE ile karşı karşıya geliyor. Saat 21'de başlayacak mücadele BEIN SPORTS ekranında CANLI yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden de takip edebilirler. Avrupa kupalarına katılmak için sarı lacivertlilerin mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı öncesi her iki takımdaki son dakika gelişmeleri neler? Muhtemel 11'ler ve daha fazla detayı A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı.

Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında FENERBAHÇE evinde İzmir temsilcisi GÖZTEPE ile karşı karşıya geliyor. Saat 21'de başlayacak mücadele BEIN SPORTS ekranında CANLI yayınlanacak.

Taraftarlar müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden de takip edebilirler. Avrupa kupalarına katılmak için sarı lacivertlilerin mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı öncesi her iki takımdaki son dakika gelişmeleri neler? Muhtemel 11'ler ve daha fazla detayı A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı.

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