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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Dev maçı Arda Kardeşler yönetecek

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Giriş: 22.12.2023 15:07
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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