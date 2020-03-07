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Fenerbahçe Denizlispor maçı CANLI anlatım video İZLE
Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı lacivertliler maça Zeki Murat Göle idaresinde çıkacak. Süper Lig'deki kötü gidişe dur demek isteyen sarı lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan... Saat 20'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başlayacak mücadele beIN Sports1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar Fenerbahçe Denizlispor maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean canlı skor ekranından izleyebilecekler.
Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı lacivertliler maça Zeki Murat Göle idaresinde çıkacak. Süper Lig'deki kötü gidişe dur demek isteyen sarı lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan... Saat 20'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak mücadele beIN Sports1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar Fenerbahçe Denizlispor maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean canlı skor ekranından izleyebilecekler.
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