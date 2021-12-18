18 Aralık 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar...
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi o istatistikler ise dikkat çekti. İşte öne çıkan notlar...