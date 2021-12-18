Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi o istatistikler ise dikkat çekti. İşte öne çıkan notlar...