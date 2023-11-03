Fenerbahçe Başkanı Ali Koç A Spor’a konuştu: Gelinen noktada TFF başkanının niyetini sorgulamak zorundayız

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, A Spor'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Ali Koç, “Gelinen noktada TFF başkanının niyetini sorgulamak zorundayız. Dürüst hakemlere de çağrı yapıyorum. Dürüst hakemler, ilk siz istifa edin.” dedi.

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