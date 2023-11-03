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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç A Spor’a konuştu: Gelinen noktada TFF başkanının niyetini sorgulamak zorundayız

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Giriş: 03.11.2023 20:12
Güncelleme:03.11.2023 20:13
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, A Spor'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Ali Koç, “Gelinen noktada TFF başkanının niyetini sorgulamak zorundayız. Dürüst hakemlere de çağrı yapıyorum. Dürüst hakemler, ilk siz istifa edin.” dedi.
Ali Koçtan flaş açıklama: İstifa edin

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