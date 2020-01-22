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22.01.2020

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor | Maç özeti izle - Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kayserispor'u ağırladı. Sarı lacivertliler deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Kayserispor'u Kadıköy'de 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Taraftarlar Fenerbahçe Kayserispor maçının özetini ahaber.com.tr/spor sayfamız üzerinden izleyebilirler.

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