Fatih Terim ve Vitor Pereira için canlı yayında flaş sözler: Yaptıkları artistlik

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbinin ilk yarısında Vitor Pereira ve Fatih Terim sarı kart gördü. A Spor canlı yayınında iki teknik adamın gördüğü kartları yorumlayan Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu, Galatasaray -Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını A Spor ekranında değerlendirdi.

"YAPTIKLARI ARTİSTLİK"

İki teknik adamın gördüğü sarı kartla ilgili konuşan Toroğlu "Şu ana kadar hakem kötü götürmedi. Fatih Terim'in de yaptığı artistlik, Pereira'nın da yaptığı artistlik. Sahanın içinde topa müdahale etti Fatih Terim. İşi uzatsaydı kırmızı görürdü. Pereira, "Ben de buradayım" dedi, o da gördü " dedi.