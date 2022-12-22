22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fatih Terim bir kez daha tarihe geçti: "Golden Foot - Altın Ayak" Efsaneler Ödülü'nü aldı

Fatih Terim bir kez daha tarihe geçti: "Golden Foot - Altın Ayak" Efsaneler Ödülü'nü aldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2022 09:04
Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından düzenlenen Golden Foot (Altın Ayak) ödül töreninde efsaneler arasına girdi. Galatasaray Kulübünden yapılan tebrik açıklamasında, "Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti" denildi. Diğer taraftan 2022 Altın Ayak Ödülü'nün sahibi ise Polonyalı futbolcu Lewandowski oldu.
Fatih Terim bir kez daha tarihe geçti
Fatih Terim bir kez daha tarihe geçti
ZTK maçında korkutan olay!
ZTK maçında korkutan olay!
GOL | Başakşehir 2-0 Göztepe
GOL | Başakşehir 2-0 Göztepe
Karim Benzema milli takımı bıraktı
Karim Benzema milli takımı bıraktı
Dünya şampiyonu evine döndü!
Dünya şampiyonu evine döndü!
36 yıl sonra şampiyon!
36 yıl sonra şampiyon!
Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor
Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor
Futbol efsanesi Sinisa Mihajlovic öldü
Futbol efsanesi Sinisa Mihajlovic öldü
Fas’ın 13 maçlık yenilmezlik rüyası sona erdi
Fas'ın 13 maçlık yenilmezlik rüyası sona erdi
Dünya Kupası’nda final heyecanı
Dünya Kupası'nda final heyecanı
Gençlik ve Spor Zirvesi
Gençlik ve Spor Zirvesi
Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Zirvesi! Belediyeler sporla halkın hizmetinde
Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Zirvesi! Belediyeler sporla halkın hizmetinde
Daha Fazla Video Göster