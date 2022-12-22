22 Aralık 2022, Perşembe
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Fatih Terim bir kez daha tarihe geçti: "Golden Foot - Altın Ayak" Efsaneler Ödülü'nü aldı
Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından düzenlenen Golden Foot (Altın Ayak) ödül töreninde efsaneler arasına girdi. Galatasaray Kulübünden yapılan tebrik açıklamasında, "Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti" denildi. Diğer taraftan 2022 Altın Ayak Ödülü'nün sahibi ise Polonyalı futbolcu Lewandowski oldu.