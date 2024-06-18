EURO 2024’te saha bizim çocukların!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda ay yıldızlılar, 3 puan ile turnuva başlangıcını hedefliyor. Türkiye'nin dört bir yanında kurulan dev ekranlarda vatandaşlar maçı takip ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

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