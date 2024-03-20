Eski Milli Futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti!

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giyen eski milli futbolcu 44 yaşında Ersen Martin hayatını kaybetti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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