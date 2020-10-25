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Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Afobe yürüye yürüye gol attı"

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Giriş: 25.10.2020 20:38
Erman Toroğlu, Trabzonspor'un Afobe ile attığı gol sonrası Fenerbahçeli oyuncuları eleştirdi. Sosa ve Lemos'un çarpışmasının ardından Afobe'nin metrelerce top sürdüğünü belirten Toroğlu, "Kademeye giren kimse yok mu?" şeklinde konuştu.

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısındaki tek golü değerlendirdi.

KADEMEYE KİMSE YOK MU?

Afobe'nin golü nedeniyle Fenerbahçe'yi eleştiren Erman Toroğlu, "Afobe yürüyerek gitti gol attı" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Afobe'ye attığı golü değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, "Lemos ve Sosa çarpıştı ama kaç metrede çarpıştılar? Kademeye giren yok mu? Adam yürüye yürüye gol attı." dedi.

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