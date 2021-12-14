14 Aralık 2021, Salı
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Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe için çarpıcı analiz: Mesut Özil'in olduğu yerde Pereira olmaz
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin 3-2 mağlup olduğu Gaziantep FK maçının ardından Sarı Lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir analizde bulunud. Toroğlu, "Vitor Pereira'nın yüz ifadesi 3-4 haftadır bozuk, hoca yolcu! Mesut'un olduğu yerde bu Fenerbahçe'de Pereira olmaz" ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamaları...