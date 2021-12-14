14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe için çarpıcı analiz: Mesut Özil'in olduğu yerde Pereira olmaz

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe için çarpıcı analiz: Mesut Özil'in olduğu yerde Pereira olmaz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2021 01:13
Güncelleme:14.12.2021 01:13
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin 3-2 mağlup olduğu Gaziantep FK maçının ardından Sarı Lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir analizde bulunud. Toroğlu, "Vitor Pereira'nın yüz ifadesi 3-4 haftadır bozuk, hoca yolcu! Mesut'un olduğu yerde bu Fenerbahçe'de Pereira olmaz" ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamaları...
Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe için çarpıcı analiz
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe için çarpıcı analiz
Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş mesajı
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş mesajı
Futbolcular çok iyi bir reaksiyon gösterdi
Futbolcular çok iyi bir reaksiyon gösterdi
Formula 1 şampiyonu Verstappen oldu
Formula 1 şampiyonu Verstappen oldu
Bakırköy’de 67 yıllık semt takımı
Bakırköy’de 67 yıllık semt takımı
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak?
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta?
Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta?
İşte Sergen Yalçın’ı bitiren 10 hata
İşte Sergen Yalçın'ı bitiren 10 hata
Transferini resmen açıkladı
Transferini resmen açıkladı
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay mı olacak?
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay mı olacak?
Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Resmi açıklama geldi
Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Resmi açıklama geldi
Sergen Yalçın istifa etti
Sergen Yalçın istifa etti
Daha Fazla Video Göster