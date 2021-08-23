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Erman Toroğlu'ndan bomba yorum: Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa...

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Giriş: 23.08.2021 01:12
Güncelleme:23.08.2021 01:12
Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 2.haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu, Fenerbahçe'nin eksiklerine dikkat çekerek, ''Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa duman olur." dedi.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Toroğlu son derece çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin eksikliklerine dikkat çeken Toroğlu, ''Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa duman olur.'' dedi.

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