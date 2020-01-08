Emre Bol canlı yayında açıklamıştı yıldız futbolcu Fenerbahçe için İstanbul'a geldi |Video

Fenerbahçe transfer çalışmalarında harekete geçti. A Spor yorumcusu Emre Bol, "Transfer Raporu" programında Fenerbahçe'nin Simon Falette ile görüştüğünü ve transferin imza aşamasına geldiğini canlı yayında duyurmuştu. Bol'un canlı yayında söylediği yıldız futbolcu bugün İstanbul'a geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmesinin detayları...

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.