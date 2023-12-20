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Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler ile koridordaki görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 20.12.2023 13:12
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Çaykur Rizespor maçı sonrası Faruk Koca tarafından yumruklanan hakem Halil Umut Meler ile koridordaki görüntüleri ortaya çıktı.
Belözoğlu’nun Meler ile görüntüleri ortaya çıktı
Belözoğlu'nun Meler ile görüntüleri ortaya çıktı
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