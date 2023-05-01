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Dev derbide kazanan Beşiktaş! Kara Kartal evinde çok farklı! Beşiktaş 3-1 Galatasaray

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2023 11:39
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken üç puanı üç golle aldı.Bu skorla birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e inerken, Beşiktaş da lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ligin 3.sırasındaki yerini korudu.
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