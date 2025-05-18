Cimbom 3. kez şampiyon! Kadın çiftçinin Osimhen’e hediye hayali gerçekleşti

Süper Lig’de bitime 3 hafta kala takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirvede oturan ve 4 gün önce Gaziantep’te Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldıran Galatasaray, bu akşam RAMS Park’ta Kayserispor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar bu maçta Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Galatasaray bu sezonu şampiyon tamamladı ve 2000'li yıllarda üst üste 3 sezon aralıksız şampiyon olabilen tek takım olarak tarihe geçti. Kutlamalara katılan Neslihan Demir'in Osimhen'e hediye vermek için çabası renkli anlara sahne olurken, "Gerekirse kuzularımla tavuklarımı satarım yine de hediyemi veririm" dedi.