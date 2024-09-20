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Burak Yılmaz:

Burak Yılmaz: "Hakemin canı sağ olsun, Türk futbolu düzelsin."

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 00:47
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, hakemin canı sağ olsun diyerek, "Biz Kayserispor için buradayız. Kayserispor’un hakkını yedirmek istemiyoruz ama hakemin canı sağ olsun. Bugün bize yaptı ama yarın bir başkasına yapmasın ki Türk futbolu düzelsin" dedi.
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Hakemin canı sağ olsun, Türk futbolu düzelsin.
"Hakemin canı sağ olsun, Türk futbolu düzelsin."
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