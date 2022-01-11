11 Ocak 2022, Salı
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Burak Elmas Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! İşte Fatih Terim'in yerie gelen o isim...
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna gelen yeni ismi canlı yayında duyurdu. Yaşanan son dakika gelişmesine göre Elmas, yarın itibariyle takımı İspanyol teknik adam Domanec Torrent çalıştıracak. İşte ayrıntılar...