11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Burak Elmas Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! İşte Fatih Terim'in yerie gelen o isim...

Burak Elmas Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! İşte Fatih Terim'in yerie gelen o isim...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2022 19:01
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna gelen yeni ismi canlı yayında duyurdu. Yaşanan son dakika gelişmesine göre Elmas, yarın itibariyle takımı İspanyol teknik adam Domanec Torrent çalıştıracak. İşte ayrıntılar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Burak Elmas canlı yayında yeni teknik adamı açıkladı
Burak Elmas canlı yayında yeni teknik adamı açıkladı
Ahmet Çalık’ın hayali yürekleri burktu!
Ahmet Çalık'ın hayali yürekleri burktu!
Ahmet Çalık’ın babasının sözleri yürekleri dağladı
Ahmet Çalık'ın babasının sözleri yürekleri dağladı
Ahmet Çalık trafik kazasının görgü tanıkları anlattı...
Ahmet Çalık trafik kazasının görgü tanıkları anlattı...
Milli Futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı
Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı
Ahmet Çalık’ın ardından gözyaşlarını tutamadı!
Ahmet Çalık'ın ardından gözyaşlarını tutamadı!
Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı!
Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı!
Kaza nasıl meydana geldi?
Kaza nasıl meydana geldi?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
Daha Fazla Video Göster