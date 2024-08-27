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Bodrum FK, zorlu Göztepe deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor

Bodrum FK, zorlu Göztepe deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 27.08.2024 16:07
Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, ligin 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
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