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Bizim Çocuklar Almanya'da panzerleri ezdi!

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Giriş: 19.11.2023 12:52
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşılaştı. Milliler zorlu provada oynadığı oyunla herkesi kendine hayran bırakırken, Alman panzerini sahadan sildi. A Milli Takım, Almanya karşısında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
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