16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rashica çalımı! 5 milyon euro karşılığında transfer bitti

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rashica çalımı! 5 milyon euro karşılığında transfer bitti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2023 09:30
Transferin durgun takımlarından olan Beşiktaş'tan bomba bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a Rashica çalımı!
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rashica çalımı!
Neymar resmen Al Hilal’de!
Neymar resmen Al Hilal'de!
Ahmet Nur Çebi’ye büyük şok!
Ahmet Nur Çebi'ye büyük şok!
Kartal’ın Fernandes’i var!
Kartal'ın Fernandes'i var!
Transfer döneminde dört büyüklerin bilançoları
Transfer döneminde dört büyüklerin bilançoları
Fenerbahçe Fred’in maliyetini açıkladı!
Fenerbahçe Fred'in maliyetini açıkladı!
14 yaşında karting’de Türkiye’yi temsil ediyor
14 yaşında karting’de Türkiye’yi temsil ediyor
Türk futbolunun beyefendisi: Seba
Türk futbolunun beyefendisi: Seba
Cimbom Kayseri’de yenişemedi
Cimbom Kayseri'de yenişemedi
Talisca’nın hareketi sonrası saha savaş alanına döndü
Talisca'nın hareketi sonrası saha savaş alanına döndü
Ülke puanında Türkiye’ye Şampiyonlar Ligi müjdesi
Ülke puanında Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi
Gözlem etkinliği başladı! Bakanlar A Haber’de
Gözlem etkinliği başladı! Bakanlar A Haber'de
Daha Fazla Video Göster