Beşiktaş'tan Dusan Tadic'e teklif! Kara Kartal beklemeye geçti...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş Ajax’la 1 senelik sözleşmesi bulunan Dusan Tadic'e teklif yaparak beklemeye geçti. Asil mevkisi sol kanat olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sağ kanat ve santrfor da oynayabiliyor.