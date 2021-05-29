Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Eski Fenerbahçeli yıldız ile 3 yıllık anlaşma sağlandı

Son dakika transfer gelişmesi... Alanyaspor ile 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan, Beşiktaş ile anlaştı. Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen yıldız futbolcu önümüzdeki 3 yıl siyah beyazlı formayı giyecek. A Spor muhabiri Sercan Dikme, sözleşmenin detaylarını canlı yayında aktardı.

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek Salih Uçan'la prensipte anlaştı. 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

9 YIL GECİKMELİ GELİYOR

Salih Uçan esasen Beşiktaş'a gecikmeli geliyor. Bucaspor'da parlayıp milli takımın da radarına girdiğinde siyah beyazlı kulüp de 2012 yılında Uçan için harekete geçmişti. Hatta oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi an meselesiydi.

Ancak devreye giren Fenerbahçe, Bucaspor'a daha iyi bir bonservis bedeli teklif edince, Beşiktaş geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kavuşma 9 yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek.

MİLLİ TAKIM İÇİN DE ADAYDI AMA...

Salih Uçan bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplam 40 maçta sahaya çıktı. 27 yaşındaki merkez orta saha 3 gol atarken 7 de asiste imza attı.Fenerbahçe'den sonra Roma, Sion ve Empoli formalarını da giyen Uçan, bu sezon Alanya'daki performansıyla milli takım için de anılır oldu. Ancak Ajansspor'un haberine göre ligin son haftalarında geçirdiği sakatlık nedeniyle bu şansı kaybetti.