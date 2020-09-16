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Beşiktaş'ta Kovid-19 şoku! Sergen Yalçın'ı ardından 12 isiminde daha virüs tespit edildi

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Giriş: 16.09.2020 18:31
Güncelleme:16.09.2020 18:31
Son dakika haberleri... Beşiktaş altyapısında 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında aktardı. Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Beşiktaş altyapısında 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

12 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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