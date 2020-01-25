Beşiktaş'ta Abdullah Avcı depremi... Sergen Yalçın ve Tayfun korkut sesleri... |Video

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ta Abdullah Avcı depremi yaşandı. Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçlarında ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Erzurumspor'a da elenen Beşiktaş'ta fatura Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim ile 6 saat süren toplantı sonrası Avcı ile yolların ayrılma kararı alındı. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Adaylar kim? Bu sorulara canlı yayında yanıt veren A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ve Tayfun Korkut isimlerinin ön planda olduğunun altını çizdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika spor haberi; Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN SESLERİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ta fatura Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim ile 6 saat süren toplantı sonrası Avcı ile yolların ayrılma kararı alındı. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Adaylar kim? Bu sorulara canlı yayında yanıt veren A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın ve Tayfun Korkut isimlerinin ön planda olduğunun altını çizdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...