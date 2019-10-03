Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı canlı anlatım |Video

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, Wolverhampton karşısına çıkıyor. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı yenerek taraftarına moral vermek istiyor. Saat 19.55'te BJK İnönü Spor Kompleksi Vodafone Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak karşışmanın özet bilgilerini, istatistik bilgilerini ve kadrolarına dair tüm detaylara haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı ile bu akşam siyah-beyazlılar sahasında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Grubun ilk karşılaşmasında Slovan Bratislava ile karşılaşan temsilcimiz mücadelen 4-2'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Şimdi gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi. Peki Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON CANLI ANLATIM İZLE VİDEO

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 218. maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında şu ana kadar çıktığı 217 maçta 83 galibiyet, 88 mağlubiyet yaşadı - Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 312 gol gördü

Beşiktaş ve Wolverhampton tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bu maç aynı zamanda Wolverhampton'un tarihinde bir Türk takımıyla yaptığı ilk maç olacak. Ön eleme maçları da dahil edildiğinde Beşiktaş, iç sahada İngiliz takımlarına karşı oynadığı son dört maçta yenilmedi ve son üç maçta gol yemedi.

Avrupa Ligi'ndeki son iki maçını kaybeden Beşiktaş, bu turnuvada Mart 2012'den bu yana art arda üç maç kaybetmedi. Avrupa turnuvalarında çıktığı son üç deplasman maçını da kazanan Wolves, bu maçlarda 11 gol kaydetti. Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başladığı son beş maçta üç gole direkt katkı yaptı.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON UEFA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRELİ Mİ?&NBSP;

Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ WOLVERHAMPTON'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Beşiktaş ile İngiliz ekibi Wolverhampton arasında bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçı öncesi heyecan doruğa çıkarken, İngiliz ekibinden flaş bir paylaşım geldi.

Wolverhampton sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın Stadı Vodafone Park'ın koridorlarında yer alan Kartal ve kulüp logosu paylaşıldı.

İngiliz Kulübü'nün bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Beşiktaş Kulübü de bu paylaşıma kayITsız kalmadı ve Wolverhampton'un paylaşımına yanıt verdi.

Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından uçan bir kartal görseli ile birlikte 'Welcome to Eagle nest!' 'Kartalın yuvasına hoşgeldin' ifadesine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TA BURAK YILMAZ ŞOKU

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Ligin 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağı Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.