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Beşiktaş Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti!

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Giriş: 23.04.2023 13:32
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Redmond ve Aboubakar'ın attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı. Son olarak Süper Lig'de Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş geriye kalan maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekibin yenilmezlik serisi 9 maça yükseldi.
Beşiktaş Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti!
Beşiktaş Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti!
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