Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı A Spor canlı izle | 2024 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Önceki turlarda Eyüpspor ve Antalyaspor'u yenen Beşiktaş, bu akşam Konyaspor'u yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor