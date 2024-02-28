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Videolar Spor Videoları Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı A Spor canlı izle | 2024 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı A Spor canlı izle | 2024 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

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Giriş: 28.02.2024 10:04
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Önceki turlarda Eyüpspor ve Antalyaspor'u yenen Beşiktaş, bu akşam Konyaspor'u yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı A Spor canlı izle
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı A Spor canlı izle
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