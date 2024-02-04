Beşiktaş-Trabzonspor derbisi! İstanbul'da kritik karşılaşma! İşte muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Arda Kardeşler tarafından yönetilen Beşiktaş-Trabzonspor maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Zorlu derbi öncesi her iki hoca da ilk 11'ine son şeklini verdi.