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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş: 27.04.2023 13:41
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.
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