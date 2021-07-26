26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Beşiktaş Diego Godin transferinde mutlu sona çok yakın
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'ın istediği oyuncuları takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Uruguaylı dünyaca ünlü stoper Diego Godin, Beşiktaş'a çok yakın. İtalya'da Cagliari forması giyen tecrübeli savunmacı, kulübüyle bonservis sorununu çözüp siyah beyazlı formayı giyecek.