26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş Diego Godin transferinde mutlu sona çok yakın

Beşiktaş Diego Godin transferinde mutlu sona çok yakın

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2021 12:38
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'ın istediği oyuncuları takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Uruguaylı dünyaca ünlü stoper Diego Godin, Beşiktaş'a çok yakın. İtalya'da Cagliari forması giyen tecrübeli savunmacı, kulübüyle bonservis sorununu çözüp siyah beyazlı formayı giyecek.
Beşiktaş'tan müthiş hamle! Godin artık an meselesi
Beşiktaş'tan müthiş hamle! Godin artık an meselesi
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Galatasaray, Alexandru Cicaldau paylaştığı video ile duyurdu
Galatasaray, Alexandru Cicaldau paylaştığı video ile duyurdu
Aslan'ın yeni yıldızı imzaya kaldı
Aslan'ın yeni yıldızı imzaya kaldı
Rumen yıldız Galatasaray'da!
Rumen yıldız Galatasaray'da!
Transferi canlı yayında duyurdu: Ghezzal Beşiktaş'ta!
Transferi canlı yayında duyurdu: Ghezzal Beşiktaş'ta!
Beşiktaş Ghezzal ile 3+1 yılığına anlaştı
Beşiktaş Ghezzal ile 3+1 yılığına anlaştı
Tokyo Olimpiyatları başladı!
Tokyo Olimpiyatları başladı!
Nasıl ralli pilotu olunur?
Nasıl ralli pilotu olunur?
G.Saray'ın transferini duyurdu! Yeni 10 numara...
G.Saray'ın transferini duyurdu! Yeni 10 numara...
F.Bahçe'de flaş karar! 4 futbolcu kadro dışı kaldı
F.Bahçe'de flaş karar! 4 futbolcu kadro dışı kaldı
Daha Fazla Video Göster