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Beşiktaş Daniel Amartey transferini resmen duyurdu

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Giriş: 21.07.2023 23:26
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak Ganalı yıldız Daniel Amartey'in transferini sosyal medyadan resmen açıkladı. İşte detaylar...
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