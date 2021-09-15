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Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı | İşte Sergen hocanın Alman devine hazırladığı sürpriz

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Giriş: 15.09.2021 10:22
Son olarak Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Sergen Yalçın liderliğinde yeniden devler arenasında. Kartal bu akşam gruptaki ilk maçına çıkacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç saatine saatler kala, heyecan giderek artıyor. Alman ekibinin gücü karşısında Beşiktaş'ın oyun planı ne olacak? Yalçın sahaya hangi ilk 11'le çıkacak? İşte siyah beyazlı ekibin Dortmund karşısında sahaya çıkacağı sürpriz ilk 11'i...
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