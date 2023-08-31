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Beşiktaş Avrupa'da gruplara kaldı

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Giriş: 31.08.2023 23:09
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Dinamo Kiev'i İstanbul'daki evinde ağırladı. Siyah beyazlılar evinde rakibini Aboubakar'ın golüyle 1-0 mağlup ederek adını Konferans Ligi'nde gruplara yazdırdı.
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