Beşiktaş 3-0 Gaziantep maçından ÖZET görüntüler |Video izle

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Saat 17'de başlayan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip Burak Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Kralın ardından sahneye çıkan yeni transfer Kevin Prince Boateng ise skoru 2-0’a taşıdı. Uzatmalarda Lens son sözü söyledi ve maç 3-0 tamamlandı. Beşiktaş Gaziantep maçından görüntülerin derlendiği videoyu ahaber.com.tr spor sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.