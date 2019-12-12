12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Basel Trabzonspor CANLI anlatım İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında İsviçre temsilcisi Basel'e konuk oluyor. Grupta oynadığı 5 maçta galibiyet alamayan ve 1 puanı bulunan bordo mavililer son sırada yer alıyor. Lider Basel ise 5 maçta 10 puan topladı. TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

C Grubu son maçında , Basel'e konuk oluyor. TSİ 20.55'te başlayacak ve Saint Jakob-Park'ta oynanacak karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu hakemlerinden Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dejan Jakimovksi.

BASEL TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

BASEL: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Onazi, Fıratcan, Avdijaj, Ekuban

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Basel Trabzonspor |CANLI
Basel Trabzonspor |CANLI
'Asker selamı' soruşturmasında karar çıktı
'Asker selamı' soruşturmasında karar çıktı
Toroğlu: Bu görüşme Avrupa'da olsaydı federasyon istifa ederdi!
Toroğlu: Bu görüşme Avrupa'da olsaydı federasyon istifa ederdi!
PSG Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
PSG Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Paris'te Türk taraftarlara çirkin saldırı!
Paris'te Türk taraftarlara çirkin saldırı!
Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler
Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler
Ağaoğlu: CAS'a başvuracağız
Ağaoğlu: CAS'a başvuracağız
Ahmet Ağaoğlu: Oyun oynanırken kural değişmez!
Ahmet Ağaoğlu: Oyun oynanırken kural değişmez!
Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu!
Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu!
Kasımpaşa'da gol düellosu!
Kasımpaşa'da gol düellosu!
Antalya'da fırtına esti! Tam 4 gol
Antalya'da fırtına esti! Tam 4 gol
Aslan 4 maç sonra evinde kazandı
Aslan 4 maç sonra evinde kazandı
Daha Fazla Video Göster