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12.12.2019
Basel Trabzonspor CANLI anlatım İZLE
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında İsviçre temsilcisi Basel'e konuk oluyor. Grupta oynadığı 5 maçta galibiyet alamayan ve 1 puanı bulunan bordo mavililer son sırada yer alıyor. Lider Basel ise 5 maçta 10 puan topladı. TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, Basel'e konuk oluyor. TSİ 20.55'te başlayacak ve Saint Jakob-Park'ta oynanacak karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu hakemlerinden Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dejan Jakimovksi.
BASEL TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
BASEL: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral
TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Onazi, Fıratcan, Avdijaj, Ekuban
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