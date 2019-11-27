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27.11.2019

Başakşehir maskotu Roma maskotunu bekliyor

Avrupa'daki temsicilerimizden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Medipol Başakşehir maskotu Süper Owl, Roma maçı öncesi Roma maskotu Romolo'yu beklemeye başladı.

Avrupa'daki temsicilerimizden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.

Başakşehir, Süper Owl'un Romolo'yu beklediği anların klibini yaparak resmi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Süper Owl ve Romolo daha önce Roma'daki maçta buluşmuştu. Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder de maskotlar Süper Owl ve Romolo ile fotoğraf çektirmişti.

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