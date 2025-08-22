Bakan Bak: Türkiye Spor Ülkesi Yolunda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın’da 6 milyar TL yatırımla tamamlanan 23 spor tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bak, Türkiye’nin spor devrimi yaşadığını vurgulayarak, gençlerin sporla bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan korunacağını söyledi. Açılışı yapılan tesisler arasında öğrenci yurtları, stadyumlar, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları bulunuyor. Bakan, sporun gençlerin özgüvenini artırmada ve kişilik gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti. Ayrıca Aydın’da devam eden yatırımlar arasında İncirliova, Söke ve Aydın merkezde yeni spor komplekslerinin inşaatları yer alıyor. Toplu açılışın ardından Bakan Bak, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü ile gösteri maçı yaptı ve takımının 6-3 galip geldiği müsabakada gençlerle bir araya geldi. Bakan, gençlerin arasından olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inandığını belirtti. Açılış töreninde Aydın Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri ve gençler de hazır bulundu. Bakan Bak, ailelere çağrıda bulunarak çocuklarını tesislerde spora yönlendirmelerini tavsiye etti. Türkiye’nin spor altyapısının güçlenmesi ve gençlerin sağlıklı gelişimi için yatırımların süreceği vurgulandı.

