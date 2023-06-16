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Videolar Spor Videoları Aslan transferde hareketli! Dünya yıldızı golcüye rota çevrildi! Oyuncu imzaya yakın...

Aslan transferde hareketli! Dünya yıldızı golcüye rota çevrildi! Oyuncu imzaya yakın...

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Giriş: 16.06.2023 09:12
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Aslan'da Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmamışken, sarı-kırmızılı yönetim forvet bölgesine yeni adaylar arıyor. İşte, Galatasaray'ın ilgilendiği yeni yıldız golcü…
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