16 Haziran 2023, Cuma
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Aslan transferde hareketli! Dünya yıldızı golcüye rota çevrildi! Oyuncu imzaya yakın...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Aslan'da Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmamışken, sarı-kırmızılı yönetim forvet bölgesine yeni adaylar arıyor. İşte, Galatasaray'ın ilgilendiği yeni yıldız golcü…