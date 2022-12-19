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Arjantin 36 yıl sonra şampiyon! Mbappe 8 golle gol kralı oldu

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Giriş: 19.12.2022 09:05
Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası finali uzun yıllar unutulmayacak mücadeleye sahne oldu. 3-3 biten karşılaşmayı penaltılarla kazanan Arjantin, 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
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