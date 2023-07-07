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Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte forma numarası

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Giriş: 07.07.2023 13:39
Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle dünya devi Real Madrid'in yolunu tutan 18 yaşındaki Arda Güler, kendisini 6 yıllığına İspanyol ekibe bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Arda'nın Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
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