Arda Güler David Alaba ile Türkçe konuştuğu anları paylaştı: Akşam görüşürüz abi

LaLiga'da Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler'in takım arkadaşı David Alaba ile yaptığı Türkçe sohbet anlarını milli yıldız sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Akşam yemek?" diyen David Alaba'ya Arda "Evet" şeklinde karşılık verirken, Alaba'nın da "Tamam kardeşim" şeklinde karşılık verdiği görüldü. İşte tebessüm ettiren o anlar...

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