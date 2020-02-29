Antalyaspor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Antalya FB CANLI | Video

Antalyaspor Fenerbahçe canlı izle! Süper Lig 24. hafta maçı Antalya FB canlı izleme yolları futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Antalya Stadyumu’nda bu akşam saat 20:00’de oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ligde kötü gidişe dur demek isteyen sarı lacivertli ekip, zorlu deplasmandan 3 puan alma amacında. Antalyaspor ise alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. İşte, Antalyaspor Fenerbahçe canlı izleme ekranı!

Süper Lig 24. hafta maçı Antalyaspor Fenerbahçe canlı izle! Antalya FB canlı izleme ekranı araştırılıyor. Ligde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe kötü gidişe dur demek amacında. Ev sahibi Antalyaspor ise alt sıralardan uzaklaşma amacında. Saat 20:00'de başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Antalya FB canlı izleme ekranına ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından ulaşabilirsiniz.

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FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı Mauricio Isla ve kırmızı kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.

Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.

48. RANDEVU İÇİN SAHADALAR

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 23 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.

Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.