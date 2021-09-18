Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası canlı yayında Sergen Yalçın'a flaş sözler: Mustafa Denizli'ye Fatih Terim'e benzeme

Süper Lig'in ilk 4 maçında kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, Antalya deplasmanında ilk yarıda kalesinde 2 gol birden gördü. Maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar ikinci yarıya fırtına gibi başladı ve bulduğu 3 golle 3 puanın sahibi oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı canlı yayında eleştirdi. Toroğlu, "Sergen hoca sen Mustafa Denizli gibi, Fatih Terim gibi değişik işler yapmaya kalkma, onlara benzeme. Kendi işini iyi hallet." ifadelerini kullandı.

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