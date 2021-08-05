07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Altay’da kaleci Mateusz Lis imzaladı
Süper Lig kulüplerinden Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis’le anlaştığını duyurdu. Ayrıca İzmir ekibi Altay bugün Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka'yı da kadrosuna kattığını açıklamaştı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Altay forması giyerek siyah-beyazlı armayı parmağıyla işaret eden kaleci Lis, "Merhaba Büyük Altay" mesajıyla taraftarları selamladı.
Son olarak Wisla Krakow forması giyen 24 yaşındaki file bekçisinin İzmir ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Altay bugün Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka'yı da kadrosuna kattığını açıklamaştı.