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Altay’da kaleci Mateusz Lis imzaladı

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Giriş: 05.08.2021 22:37
Süper Lig kulüplerinden Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis’le anlaştığını duyurdu. Ayrıca İzmir ekibi Altay bugün Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka'yı da kadrosuna kattığını açıklamaştı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Altay forması giyerek siyah-beyazlı armayı parmağıyla işaret eden kaleci Lis, "Merhaba Büyük Altay" mesajıyla taraftarları selamladı.

Son olarak Wisla Krakow forması giyen 24 yaşındaki file bekçisinin İzmir ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Altay bugün Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka'yı da kadrosuna kattığını açıklamaştı.

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