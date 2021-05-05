Ali Koç Fenerbahçe maçına hakem olarak maça atandı! Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak U19 Gelişim Ligi karşılaşmasını hakem Ali Koç’un yöneteceği açıklandı. Koç bu sezon 3. Lig’de oynanan 5 karşılaşmada ise 4. hakemlik yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı adı taşıyan genç hakemin bu maça atanması sporseverleri tebessüm ettirdi. Öte yandan yorumcu Erman Toroğlu konuya ilişkin, "İsmi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.