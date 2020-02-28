Alanyaspor Beşiktaş maçı CANLI anlatım İZLE |Video canlı skor

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor evinde Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlıyor. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi ekip Beşiktaş'ı yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Geçen hafta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan siyah-beyazlılarda ise rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Taraftarlar saat 20'de başlayacak ve beIN Sports 1 HD ekranında naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor evinde Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlıyor. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi ekip Beşiktaş'ı yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Geçen hafta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan siyah-beyazlılarda ise rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Taraftarlar saat 20'de başlayacak ve beIN Sports 1 HD ekranında naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

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