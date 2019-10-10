Ahmet Nur Çebi Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı |Video

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi adaylık için listesini teslim etmek üzere kulübe geldi. Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın ardından Görevinden ayrılma kararı alan son başkan Fikret Orman'ın ekibindeki isim olan Ahmet Nur Çebi de Beşiktaş başkanlığına aday oldu.