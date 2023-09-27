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A Milli Takım hocası Montella'dan flaş açıklamalar

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Giriş: 27.09.2023 14:48
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile sözleşme imzaladı. İtalyan hoca imza töreninde "Beni eleştirenler de olacak, her kararımı kritik edecekler. Büyük bir sorumluluğum var. Kendi futbol anlayışımla, kendi kararlarımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir futbol kulübünü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, hem Türkiye için hem yurt dışında her şeyi en iyi şekilde analiz ederek kendi futbol görüşüme uygun kararlar vereceğim." dedi.
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